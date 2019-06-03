На Искровском проспекте в утреннем ДТП погиб байкер

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-03T09:27:49+03:00

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Один человек погиб и еще один пострадал в утреннем ДТП, которое произошло в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 6:55 утра у дома номер 20 по Искровскому проспекту мотоцикл, по неизвестной причине, врезался в остановившийся на светофоре микроавтобус.

- В результате столкновения мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью, а его пассажир (мужчина, возраст устанавливается) - тяжелые травмы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев, опубликовавших фото в социальных сетях, оба мужчины, ехавшие на мотоцикле «Хонда», были без шлемов. Возможно, что отсутствие защиты и стало причиной гибели байкера, ведь удар был хоть и чувствительным - у мотоцикла погнуло переднюю вилку, но не слишком сильным.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU