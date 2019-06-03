2019-06-03T10:46:59+03:00
Происшествия

Из зоомагазина на Полюстровском проспекте средь бела дня вынесли 14-килограммовый мешок с кормом для собак

Продавщица попыталась остановить похитителя, но он скрылся на иномарке
Петр КИБЕР
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В Петербурге неизвестные вынесли из зоомагазина 14-килограммовый мешок собачьего корма.В Петербурге неизвестные вынесли из зоомагазина 14-килограммовый мешок собачьего корма.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Любовь к братьям нашим меньшим может довести жителя Санкт-Петербурга до тюрьмы. По крайней мере ему точно предстоит неприятный разговор с полицией. Заявление о том, что из зоомагазина похищен 14-килограммовый мешок с собачьим кормом, на мужчину написали потерпевшие.

- 2 июня 2019 года около шести часов вечера в полицию обратился 50-летний гражданин, который сообщил, что немногим ранее неизвестный мужчина взял с прилавка зоомагазина на Полюстровском проспекте мешок с кормом для собак стоимостью около 5 тысяч рублей и, не оплатив товар, вышел из магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом работники зоомагазина попытались остановить похитителя, но мужчина сел в машину, за рулем которой была его спутница и вознамерился уехать. Продавщица также села в автомобиль, но злоумышленников это не остановило и машина тронулась с места. Прокатившись пару кварталов и так не добившись оплаты товара, женщина вышла из авто и отправилась назад ни с чем. Ее начальству пришлось писать заявление в полицию. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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