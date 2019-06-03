2019-06-03T12:56:11+03:00
Общество

3 июня технический сбой парализовал работу всех МРЭО в Петербурге и Ленобласти

Поставить машину на учет нельзя было с 10 утра и до полудня
Петр КИБЕР
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Утром 3 июня в петербургских и областных МРЭО стояли длинные очереди.Утром 3 июня в петербургских и областных МРЭО стояли длинные очереди.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Неожиданные трудности возникли в понедельник, 3 июня у всех посетителей регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД. Из-за технического сбоя с 10 часов утра все МРЭО Санкт-Петербурга и Ленинградской области перестали принимать документы в работу.

- В связи с оперативным устранением технических неполадок в работе электронных систем был приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий. В настоящее время функционирование регистрационно-экзаменационных подразделений возобновлено в полном объеме, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти вместе с извинениями за неудобства.

Из-за того, что компьютеры в отделениях висели и не давали внести изменения в данные, автомобилистам пришлось провести незапланированные часы в ожидании. В чем причины сбоя базы данных, сейчас выясняют специалисты. Напомним, что последний раз серьезные проблемы в работе МРЭО происходили два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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