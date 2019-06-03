Побоище, которое в Пушкине устроили двое автомобилистов, попало на видео

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-03T13:13:41+03:00

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Нервы водителей часто напряжены до такого состояния, что любая мелочь может вывести их из себя. Но не все при этом будут лупить соседей по дороге. Что бывает, когда «крышу сорвало», показал пенсионер из Пушкина, разбивший монтировкой все стекла в машине оппонента.

- А ещё боремся за звание «Дом высокой культуры быта», - печально иронизируют пользователи соцсетей под видео, опубликованном в группе «Пушкин/Царской Село» «ВКонтакте».

На записи, которую сделали пассажиры проезжавшей мимо машины видно, как пожилой мужчина вдребезги разносит стекла в «Рено Логан». При этом водитель пострадавшей машины пытается остановить агрессора перцовым спреем, но терпит неудачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712517" frameborder="0"></iframe> В Царском селе водители набросились на машины друг друга с монтировками.

На инцидент уже отреагировали в полиции. Хозяин разбитой машины написал заявление на обидчика и стражи порядка сумели найти нервного водителя.

- Сотрудниками дорожной полиции оперативно был установлен и доставлен в отдел второй участник конфликта - 64-летний местный житель. В отношении него отделом дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

До суда пенсионера оставили под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU