2019-06-03T13:35:44+03:00
Происшествия

В пьяном ДТП на Приморском шоссе погибла кошка

Лишенный прав водитель не только положил на крышу машину, но и погубил несчастное животное
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Приморском районе лишенный за пьянку прав водитель устроил ДТП и погубил кошку. Фото: vk.com/dorinspbВ Приморском районе лишенный за пьянку прав водитель устроил ДТП и погубил кошку. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Пьянство за рулем - одно из самых страшных нарушений правил дорожного движения. Нередко ДТП, которые совершают нетрезвые водители, приводят к гибели. И если не человека, то другого невинного существа. Так, в Приморском районе жертвой аварии стала кошка.

- Около 23:00 на Приморском шоссе в поселке Ольгино водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В салоне авто кроме самого владельца, уже лишенного прав за пьянку, находилась и его жена, оба - 1968 года рождения. Семейная пара направлялась на праздник - собирались отметить день рождения.

Впрочем, люди при ДТП не пострадали, а вот их кошка, также оказавшаяся в автомобиле, погибла. Серьезно разбита оказалась и машина, но это даже к лучшему, ведь теперь нарушитель не скоро сядет за руль. В любом случает, ему придется ответить за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За рождение больного ребенка петербурженка отсудила у медиков 5 миллионов рублей
Многодетной семье из Петербурга в Кремле вручили орден «Родительская слава»
Побоище, которое в Пушкине устроили двое автомобилистов, попало на видео
3 июня технический сбой парализовал работу всех МРЭО в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге стартовал прием заявок волонтеров чемпионата Европы по футболу-2020
На Васильевском острове хотят создать сквер «Осенний марафон»
Из зоомагазина на Полюстровском проспекте средь бела дня вынесли 14-килограммовый мешок с кормом для собак
На Искровском проспекте в утреннем ДТП погиб байкер
Прогноз погоды на понедельник, 3 июня: Солнечно и до плюс 18
В Ленобласти водитель погиб, перевернувшись на квадроцикле
В Петербурге планируют увеличить поток туристов в два раза
На следующей неделе в Петербург придет жара до 30 градусов
Петербурженка заявила, что нашла в купленной в магазине булочке иголку
На берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей
Ребенка, пострадавшего в аварии у Троицкого моста, отпустили из больницы домой
В Петербурге 15 многодетных семей получили в подарок "Газели"
На Витебском проспекте водитель Ауди влетел в поливальную машину, не заметив ее