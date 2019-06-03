В пьяном ДТП на Приморском шоссе погибла кошка

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-03T13:35:44+03:00

Лишенный прав водитель не только положил на крышу машину, но и погубил несчастное животное

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Пьянство за рулем - одно из самых страшных нарушений правил дорожного движения. Нередко ДТП, которые совершают нетрезвые водители, приводят к гибели. И если не человека, то другого невинного существа. Так, в Приморском районе жертвой аварии стала кошка.

- Около 23:00 на Приморском шоссе в поселке Ольгино водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В салоне авто кроме самого владельца, уже лишенного прав за пьянку, находилась и его жена, оба - 1968 года рождения. Семейная пара направлялась на праздник - собирались отметить день рождения.

Впрочем, люди при ДТП не пострадали, а вот их кошка, также оказавшаяся в автомобиле, погибла. Серьезно разбита оказалась и машина, но это даже к лучшему, ведь теперь нарушитель не скоро сядет за руль. В любом случает, ему придется ответить за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU