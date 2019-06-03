Многодетной семье из Петербурга в Кремле вручили орден «Родительская слава»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-03T14:12:41+03:00

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17 многодетных семей из Санкт-Петербурга имеют орден «Родительская слава». Теперь к ним присоединилась и семья Доценко, которым в Кремле соответствующую награду вручал лично Владимир Путин.

- Когда мне в районном отделе соцзащиты сказали, что нас приглашают в Кремль на вручение ордена «Родительская слава», я даже заплакала, – приводит слова матери восьми детей Натальи Доценко газета «Петербургский дневник».

При этом многодетные мама и папа, которые уже имеют медаль «За заслуги в воспитании детей» второй степени от правительства Санкт-Петербурга, до конца не верили, что награждать их будет сам президент.

Ну а потом, после окончания церемонии, родителям и их детям - малыши были в столице впервые - устроили экскурсию по Красной площади и парку «Зарядье».

Надо сказать, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге живет 43 254 многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU