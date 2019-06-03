За рождение больного ребенка петербурженка отсудила у медиков 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-03T15:03:03+03:00

Женщина уверена, что врачи не смогли предупредить развитие патологий из-за того, что проглядели порок сердца у плода

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Решением в пользу матери закончилось заседание Красносельского районного суда Санкт-Петербурга, который рассматривал гражданское дело по иску о возмещении морального вреда, причиненного некачественным оказанием медуслуг. Петербурженке, у которой родился больной ребенок, удалось отсудить 5 миллионов рублей у двух клиник.

- Истица ссылалась на то, что в 2017 году, будучи беременной, она проходила диагностику в ООО «Панорама Мед» и находилась под наблюдением специалистов женской консультации № 27 городской поликлиники № 93. Врачи этих учреждений не смогли вовремя определить врожденный порока сердца у ребенка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Из-за того, что диагноз малышу поставили только после рождения, во время внутриутробного развития у ребенка образовались множественные патологии, на лечение которых теперь уходят большие деньги. Мать мальчика, решив, что в этом виноваты врачи, подала в суд. Там встали на сторону женщины и присудили 5 миллионов рублей компенсации - по 2,5 с каждой клиники. Пока решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU