В июле в Петербурге понизят тарифы на отопление и горячую воду
Грядущее изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произойдет с 1 июля, заранее пугало петербуржцев новыми расходами. Но, вопреки ожиданиям, рост цен окажется практически незаметен и составит меньше половины процента, что в десять раз меньше запланированного ранее.
- Что касается водоснабжения и водоотведения, вместо увеличения платы на 7 процентов для петербуржцев, рост составит только 3,2 процента, - заявил на совещании в Смольном вице-губернатор Максим Шаскольский.
Также меньше придется платить за электричество (0,9 процента вместо роста тарифа на 3,4), а отопление и горячая вода станут дешевле на 0,5 процента вместо планируемого роста стоимости в 3,3 процента. Холодная вода также подорожает меньше ожидаемого (3,7 против 7 процентов).
Таким образом, общая квитанция после обновления тарифов, потяжелеет всего на 0,4 а не на 4,3 процента, как в Смольном планировали ранее.
Сделать это помогла проверка ресурсоснабжающих компаний. Так только одному «Водоканалу» удастся сэкономить около 300 миллионов рублей после отказа от излишних договоров страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU