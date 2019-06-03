2019-06-03T16:15:12+03:00
Общество

В июле в Петербурге понизят тарифы на отопление и горячую воду

А общий рост платы за услуги ЖКХ составит не 4,3, а 0,4 процента
Петр КИБЕР
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Летнее подорожание услуг ЖКХ окажется меньше ожидаемого.Летнее подорожание услуг ЖКХ окажется меньше ожидаемого.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Грядущее изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произойдет с 1 июля, заранее пугало петербуржцев новыми расходами. Но, вопреки ожиданиям, рост цен окажется практически незаметен и составит меньше половины процента, что в десять раз меньше запланированного ранее.

- Что касается водоснабжения и водоотведения, вместо увеличения платы на 7 процентов для петербуржцев, рост составит только 3,2 процента, - заявил на совещании в Смольном вице-губернатор Максим Шаскольский.

Также меньше придется платить за электричество (0,9 процента вместо роста тарифа на 3,4), а отопление и горячая вода станут дешевле на 0,5 процента вместо планируемого роста стоимости в 3,3 процента. Холодная вода также подорожает меньше ожидаемого (3,7 против 7 процентов).

Таким образом, общая квитанция после обновления тарифов, потяжелеет всего на 0,4 а не на 4,3 процента, как в Смольном планировали ранее.

Сделать это помогла проверка ресурсоснабжающих компаний. Так только одному «Водоканалу» удастся сэкономить около 300 миллионов рублей после отказа от излишних договоров страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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