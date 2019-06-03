2019-06-03T18:09:55+03:00
Дом. Семья

В зоопарке Петербурга появился на свет уникальный хамелеон

"Рост" детеныша - всего восемь сантиметров вместе с хвостом
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пока что малыш совсем крохотный, но в будущем он может вырасти до 60 сантиметров. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопаркаПока что малыш совсем крохотный, но в будущем он может вырасти до 60 сантиметров. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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В Ленинградском зоопарке - очередное прибавление. На свет появился крохотный детеныш хамелеона. Да не простого, а хамелеона Парсони – это один из самых красивых и самых крупных (отдельные представители достигают длины в 60 и даже больше сантиметров!) видов ящериц, живущих на планете Земля. Детеныш родился еще 28 мая, но его первое фото сотрудники зоопарка показали только сегодня.

- Главная сложность с разведением этих гигантов заключается в том, что инкубационный период у них составляет около двух лет! – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка. – Все это время приходится постоянно менять температурный режим, чтобы сымитировать естественную среду обитания.

Всего несколько человек в мире смогли получить потомство от хамелеона Парсони, отметили в пресс-службе. И специалисты Ленинградского зоопарка отныне тоже в их числе.

Пока что «рост» малыша – всего восемь сантиметров вместе с хвостом. Сейчас он находится в служебном помещении, ест по расписанию, много спит, набирается сил и готовится вымахать в одну из самых здоровенных ящериц на планете. Посетителям между тем предлагают полюбоваться на взрослую особь – найти ее можно на втором этаже павильона «Экзотариум», слева от вольера с крокодилом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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