В зоопарке Петербурга появился на свет уникальный хамелеон
В Ленинградском зоопарке - очередное прибавление. На свет появился крохотный детеныш хамелеона. Да не простого, а хамелеона Парсони – это один из самых красивых и самых крупных (отдельные представители достигают длины в 60 и даже больше сантиметров!) видов ящериц, живущих на планете Земля. Детеныш родился еще 28 мая, но его первое фото сотрудники зоопарка показали только сегодня.
- Главная сложность с разведением этих гигантов заключается в том, что инкубационный период у них составляет около двух лет! – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка. – Все это время приходится постоянно менять температурный режим, чтобы сымитировать естественную среду обитания.
Всего несколько человек в мире смогли получить потомство от хамелеона Парсони, отметили в пресс-службе. И специалисты Ленинградского зоопарка отныне тоже в их числе.
Пока что «рост» малыша – всего восемь сантиметров вместе с хвостом. Сейчас он находится в служебном помещении, ест по расписанию, много спит, набирается сил и готовится вымахать в одну из самых здоровенных ящериц на планете. Посетителям между тем предлагают полюбоваться на взрослую особь – найти ее можно на втором этаже павильона «Экзотариум», слева от вольера с крокодилом.
ИСТОЧНИК KP.RU