2019-06-03T19:05:21+03:00
Общество

Проект коричневой ветки метро Петербурга скорректируют за 236 миллионов рублей

На все работы подрядчику отводится чуть меньше года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новая линия метро пройдет под Калининским и Кировским районами.Новая линия метро пройдет под Калининским и Кировским районами.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Проект Красносельско-Калининской линии метро (она же «коричневая ветка») в скором времени уйдет на корректировку. В данный момент Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ищет подрядчика, который мог бы за это взяться. Соответствующую информацию специалисты КРТИ разместили сегодня, 3 мая, на портале госзакупок.

- Работы будут включать в себя корректировку проектной документации по строительству Красносельско-Калининской линии, - сообщили «КП» в ведомстве. – Максимальная цена контракта – 236 миллионов рублей.

В качестве источника финансирования указан бюджет Петербурга. За эти деньги подрядчик должен будет определить сроки строительства и обследовать здания, попадающие в зону работы линии метро. Прием заявок завершится 26 июня, еще почти месяц уйдет на их рассмотрение. После заключения контракта на все про все исполнителю отводится почти год – завершить работу предполагается не позднее 30 июня 2020.

"Коричневая ветка" будет пролегать под Красносельским и Кировским районами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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