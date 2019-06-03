В мае петербуржцы попытались провезти через границу 925 килограмм продуктов "сверх нормы"

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-03T19:35:14+03:00

Мясо, молоко, рыбу, яйца, корм для животных и мед люди пытались провезти в багаже и ручной клади. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Больше 925 килограмм разнообразной снеди изъяли сотрудники Россельхонадзора у жителей Петербурга на границе с Финляндией и Эстонией и в аэропорту «Пулково». Продукты люди пытались везти в багаже и ручной клади - с нарушениями или и вовсе нелегально.

- Речь идет о продукции животного происхождения, - отметили в ведомстве. – Чаще всего через границу пытались провезти молочные и мясные изделия, рыбу, мед, корм для животных и яйца.

Всего в течение мая специалисты зарегистрировали 142 подобных случая – то есть, в среднем один петербуржец вез с собой в обход закона почти шесть с половиной килограмм импортных вкусностей. Все изъятое либо отправили обратно туда, откуда оно к нам прибыло, либо попросту уничтожили.

Чтобы к вам после возвращения из отпуска или командировки не возникло лишних претензий, напоминаем: везти с собой из-за границы товаров животного происхождения без ветеринарного сертификата и разрешения Россельхознадзора категорически запрещено. Исключение – до пяти килограмм любого товара «для личных нужд». И то - только в заводской упаковке и только из "благополучных" стран.

ИСТОЧНИК KP.RU