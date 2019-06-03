2019-06-03T20:27:59+03:00
Общество

В Петербурге снова открылось кафе, где пенсионеров кормят бесплатными обедами

Заведение уже приняло первых гостей
Сергей ВОЛЧКОВ
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В будущем создатели "Добродомика" планируют расширить площади. Фото: группа "Благодарные обеды пенсионерам" ВКонтактеВ будущем создатели "Добродомика" планируют расширить площади. Фото: группа "Благодарные обеды пенсионерам" ВКонтакте
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В неприятной и тревожной истории со знаменитым на весь Петербург благотворительным кафе «Добродомик», похоже, окончательно поставлена точка. 3 мая заведение, которое десять дней назад закрыли из-за мелких нарушений, снова открылось и уже приняло первых гостей.

- Итог: «Добродомик» соответствует всем нормам общепита, - рассказали организаторы проекта в социальных сетях. – Огромная благодарность всем руководителям проверяющих инстанций за то, что сами позвонили (даже из других городов России!) и дали консультации по всем вопросам. Спасибо за неравнодушие и человеческое отношение.

Сейчас хозяева «Добродомика» ждут, что количество нуждающихся в бесплатном питании возрастет: когда история с уникальным кафе попала в СМИ, к ним обратились почти 50 пожилых людей, которые впервые узнали заведении из новостей и телерепортажей.

- Конечно, на наших нынешних площадях кухне тяжело, - отмечают организаторы. - Мы будем пробовать обращаться к городским властям, чтобы нам дали помещения большего размера на льготных условиях. Пока возвели небольшое подсобное помещение.

Напомним: кафе «Добродомик» на Васильевском острове закрыли 27 мая. Проверяющим не понравился цвет вывески, нарисованное кем-то граффити на фасаде здания и пакеты с подарками для бабушек – их нужно было хранить в подсобке, а ее у владельцев заведения не было. История вызвала волну возмущения в интернете и СМИ. Спустя какое-то время к ней подключился даже врио губернатора Петербурга Александр Беглов – он заявил, что кафе закрыто не будет и пообещал лично проследить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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