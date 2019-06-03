2019-06-03T21:05:02+03:00
Общество

Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге

Еще у 19 обнаружили клещевой боррелиоз
Сергей ВОЛЧКОВ
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Энцефалит - тяжелое заболевание, которое может привести к параличу и даже летальному исходу.Энцефалит - тяжелое заболевание, которое может привести к параличу и даже летальному исходу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Обрадовались теплым денькам и уже запланировали на эти выходные поездку на природу? Не забудьте взять с собой длинные брюки и куртку с плотными манжетами. Иначе рискуете присоединиться к 540 беднягам, которых в этом сезоне уже успели покусать клещи. Такую статистику сегодня, 3 июня, опубликовала управление Роспотребнадзора по Петербургу.

- Из 540 пострадавших наибольшее количество – 230 – зарегистрировано на территории Пушкинского района, - рассказали «КП» в ведомстве. – 103 человека стали жертвами клещей в Курортном районе, 47 – в Красногвардейском.

Эти показатели, добавляют специалисты, не превышают многолетней «нормы». Но поберечься все равно стоит: так, с начала сезона уже шесть человек подхватили от клещей энцефалит. Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них – дети до 17 лет.

- Для удаления присосавшегося клеща нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт, - советуют в управлении. – Если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно – следите только, чтобы в ранке не осталось челюстей, которые могут вызвать нагноение.

Извлеченного паразита следует доставить Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: Санкт-Петербург, улица Оборонная, дом 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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