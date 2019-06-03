Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге
Обрадовались теплым денькам и уже запланировали на эти выходные поездку на природу? Не забудьте взять с собой длинные брюки и куртку с плотными манжетами. Иначе рискуете присоединиться к 540 беднягам, которых в этом сезоне уже успели покусать клещи. Такую статистику сегодня, 3 июня, опубликовала управление Роспотребнадзора по Петербургу.
- Из 540 пострадавших наибольшее количество – 230 – зарегистрировано на территории Пушкинского района, - рассказали «КП» в ведомстве. – 103 человека стали жертвами клещей в Курортном районе, 47 – в Красногвардейском.
Эти показатели, добавляют специалисты, не превышают многолетней «нормы». Но поберечься все равно стоит: так, с начала сезона уже шесть человек подхватили от клещей энцефалит. Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них – дети до 17 лет.
- Для удаления присосавшегося клеща нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт, - советуют в управлении. – Если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно – следите только, чтобы в ранке не осталось челюстей, которые могут вызвать нагноение.
Извлеченного паразита следует доставить Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: Санкт-Петербург, улица Оборонная, дом 35.
ИСТОЧНИК KP.RU