3 Июнь 21:28 2019-06-03T21:31:31+03:00

"Как можно было не почувствовать, что болты ослаблены?!" - недоумевают пользователи соцсетей. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" ВКонтакте.

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Довольно странная история произошла сегодня, 3 июня, около 13:00 неподалеку от улицы Руставели. У автомобиля, двигавшегося по средней полосе, на полном ходу отвалилось левое переднее колесо. Отвалилось – и весело поскакало в отбойник, пока водитель пытался выправить перекосившееся авто. Видео инцидента опубликовали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" ВКонтакте.

В Петербурге у автомобиля на ходу отвалилось колесо.Инцидент произошел около 13:00 неподалеку от улицы Руставели. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное" ВКонтакте.

- Ну и дела! Как так можно ехать? Неужели не чувствуется, что болты ослаблены? – возмутился случившимся один из комментаторов.

- У меня однажды точно так же на полном ходу капот открылся, - поделился историей из личного опыта второй автомобилист. – После того, как я в сервисный центр съездил, чтобы масло поменять.

О пострадавших в результате инцидента ничего не известно. Скорее всего, их и вовсе не было – на записи видно, как водитель, осознав, что произошло, аккуратно тормозит машину и встает прямо посреди дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU