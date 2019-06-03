В Петербурге у автомобиля на ходу отвалилось колесо
Довольно странная история произошла сегодня, 3 июня, около 13:00 неподалеку от улицы Руставели. У автомобиля, двигавшегося по средней полосе, на полном ходу отвалилось левое переднее колесо. Отвалилось – и весело поскакало в отбойник, пока водитель пытался выправить перекосившееся авто. Видео инцидента опубликовали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" ВКонтакте.
В Петербурге у автомобиля на ходу отвалилось колесо.Инцидент произошел около 13:00 неподалеку от улицы Руставели. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное" ВКонтакте.
- Ну и дела! Как так можно ехать? Неужели не чувствуется, что болты ослаблены? – возмутился случившимся один из комментаторов.
- У меня однажды точно так же на полном ходу капот открылся, - поделился историей из личного опыта второй автомобилист. – После того, как я в сервисный центр съездил, чтобы масло поменять.
О пострадавших в результате инцидента ничего не известно. Скорее всего, их и вовсе не было – на записи видно, как водитель, осознав, что произошло, аккуратно тормозит машину и встает прямо посреди дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU