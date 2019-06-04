Прогноз погоды на 4 июня в Санкт-Петербурге: Облачно и до 27 градусов тепла

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-04T08:58:53+03:00

Вторник в Северной столице будет жарким и душным

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Жара, пришедшая в Петербург вместе с календарным летом, будет держаться всю неделю. Если понедельник был более-менее умеренным в части температуры, то во вторник горожан ждет испытание очень теплой и душной погодой.

- 4 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая, что с утра синоптики прогнозировали дождь, то на улице уже ощущается духота. Пока освежиться помогает прохладный ветер, но днем кондиционеры в квартирах и офисах будут работать на полную мощность.

Впрочем, среда и четверг будут еще жарче. Так, по прогнозам метеорологов, 5 июня температура днем составит +26...+28 градусов, а 6 числа воздух прогреется до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU