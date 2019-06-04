Из-за праздника Ураза-байрам утром 4 июня метро «Горьковская» будет закрыта на вход

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-04T09:18:13+03:00

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Всем жителям Петроградского района, а также петербуржцам, работающим в районе станции метро «Горьковская» утром 4 июня стоит быть очень внимательными при выборе транспорта. Из-за мусульманского праздника Ураза-байрам, который отмечают в Соборной мечети Петербурга, вестибюль подземки изменит режим своей работы.

- С открытия и до 07:00 часов, а также с 09:30 до 11:00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

При этом в руководстве подземки отмечают, что фактическое открытие и закрытие станции будет регулироваться на месте, в зависимости от пассажиропотока. Горожанам, которые едут на «Горьковскую» стоит учитывать большое число людей, принимающих участие в религиозном празднике.

В метро предупреждают петербуржцев о возможных неудобствах и советуют тщательно планировать свои передвижения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU