В Петербурге восстановят исторический морской рейс до Кронштадта

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-04T10:57:30+03:00

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Внимание, которое в последнее время уделяют Кронштадту, не только привлекает в город туристов но и заставляет туркомпании вспомнить все хорошо забытое старое, а именно морские рейсы к кронштадтским фортам из Петербурга. Так, в июне стартует пилотный проект ежедневных туров в Кронштадт по воде.

- В период с 3 по 30 июня белоснежная яхта ледового класса «Баттерфляй» будет осуществлять ежедневные рейсы с экскурсионно-развлекательной программой, посвященной созданию военно-морской базы на острове Котлин, - сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Яхта будет отправляться от пристани напротив дома номер 34 по набережной Макарова и совершать круиз до фортов Кронштадта. Туристы смогут не только совершить водное путешествие, но также взглянуть на город-крепость со стороны моря и узнать много интересного об истории военно-морского флота России.

А для большей красоты, на форте «Пётр I» включат архитектурную подсветку. В день планируется проводить до двух круизов.

ИСТОЧНИК KP.RU