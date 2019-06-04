2019-06-04T11:44:12+03:00
Общество

За семь лет петербургский метрополитен получит 800 новых вагонов

Об этом на встрече с коллективом депо «Невское» заявил врио губернатора города
Петр КИБЕР
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За семь лет петербургское метро получин 800 новых вагонов.За семь лет петербургское метро получин 800 новых вагонов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Развитие метро всегда вызывает особый интерес у жителей Санкт-Петербурга. Подземка - это самый удобный и самый быстрый транспорт. При этом строительство метрополитена сильно отстает от потребностей города. Но если открытие новых станций не всегда происходит быстро, то обновлять подвижной состав власти пообещали регулярно.

- До конца года метрополитен получит 84 современных вагона, а за семь лет будет закуплено 800 вагонов, - приводит слова врио губернатора Санкт-Петербурга пресс-служба Смольного.

По словам главы города, все составы будут современными, с асинхронными двигателями и комфортным салоном, такими как поезда проекта «НеВа», эксплуатирующиеся в депо «Невское». Именно здесь происходило общение врио губернатора с работниками метрополитена.

Так, Александр Беглов пообещал решить проблему со строительством виадука через железнодорожные пути у метро «Рыбацкое», который нужен, чтобы уменьшить пробки, ведь сейчас сотрудникам метро приходиться обходить участок пешком - проехать из-за заторов практически невозможно.

Ну а сама подземка останется главным приоритетом в схеме развития транспортной системы Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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