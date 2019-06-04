За семь лет петербургский метрополитен получит 800 новых вагонов
Развитие метро всегда вызывает особый интерес у жителей Санкт-Петербурга. Подземка - это самый удобный и самый быстрый транспорт. При этом строительство метрополитена сильно отстает от потребностей города. Но если открытие новых станций не всегда происходит быстро, то обновлять подвижной состав власти пообещали регулярно.
- До конца года метрополитен получит 84 современных вагона, а за семь лет будет закуплено 800 вагонов, - приводит слова врио губернатора Санкт-Петербурга пресс-служба Смольного.
По словам главы города, все составы будут современными, с асинхронными двигателями и комфортным салоном, такими как поезда проекта «НеВа», эксплуатирующиеся в депо «Невское». Именно здесь происходило общение врио губернатора с работниками метрополитена.
Так, Александр Беглов пообещал решить проблему со строительством виадука через железнодорожные пути у метро «Рыбацкое», который нужен, чтобы уменьшить пробки, ведь сейчас сотрудникам метро приходиться обходить участок пешком - проехать из-за заторов практически невозможно.
Ну а сама подземка останется главным приоритетом в схеме развития транспортной системы Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU