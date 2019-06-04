Под Всеволожском мебельное производство «травило» местных жителей формальдегидом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-04T13:06:35+03:00

Мебельное предприятие под Всеволожском выбрасывало в воздух в три раза больше формальдегида, чем можно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Резкий химический запах, на который жаловались жители деревни Проба, что во Всеволожском районе Ленинградской области, не был плодом их воображения. Проверка, проведенная специалистами Росприроднадзора показала, что нормы по выбросам вредных веществ серьезно превышены.

- В рамках надзорных мероприятий экспертной лабораторией Росприроднадзора был произведен отбор проб на источнике выбросов в атмосферный воздух. В результате выявлено превышение предельно допустимых норм по формальдегиду в три раза, - сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что предприятие, которое загрязняло атмосферу опасными веществами, занимается производством мебельных плит и щитов из ДСП, в состав которого как раз и входит формальдегид.

Руководство завода было оштрафовано на 90 тысяч рублей, также Росприроднадзор потребовал установить очистное оборудование на вентиляционные вытяжки.

ИСТОЧНИК KP.RU