Американские компании намерены участвовать в ПМЭФ-2019 несмотря на позицию властей США

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-04T13:44:37+03:00

Среди них будут Coca-Cola, Boeing и другие

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Американский бизнес намерен участвовать в Петербургском международном экономическом форуме несмотря на то, что официальные власти США этого не одобряют. Так по словам главы торговой палаты США Алексиса Родзянко, представители многих компаний уже заявили о поездке на ПМЭФ-2019.

- Я знаю о тех, с кем общался на эту тему. Это компании, представители которых будут участвовать в нашем круглом столе «Бизнес-диалог Россия-США». Среди них Coca-Cola, Boeing и другие, - приводит слова Родзянко ТАСС.

Также, по информации главы торговой палаты США, на ПМЭФ приедут и представители инвестиционного фонда Baring Vostok, один из руководителей которого - Майкл Калви - сейчас находится в России под арестом.

В связи с этим посол США в России Джон Хантсман даже отменил свою поездку на ПМЭФ, однако представители американского бизнеса решили принять участие в форуме.

Напомним, что ПМЭФ-2019 пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. На мероприятии ожидается около 15 тысяч делегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU