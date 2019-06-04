Движение по трассе «Сортавала» в сторону Приозерска полностью перекрыто из-за ДТП

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-04T15:05:27+03:00

Около часа дня здесь столкнулись легковушка и два грузовика

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Водителям, которые в ближайшее время собираются ехать из Петербурга в сторону Приозерска по трассе А-121 «Сортавала» лучше выбрать себе другую дорогу. В настоящее время движение по автостраде полностью перекрыто из-за серьезного ДТП. Пока сотрудники ГИБДД не «растащат» автомобили, проехать здесь будет невозможно.

- В 13:28 водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем дорожных служб, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

После этого в аварийную легковушку влетел другой грузовик - газовоз. По счастью, цистерна у него была пустая. В итоге аварийные машины полностью перекрыли шоссе. «Просочиться» можно только по обочине.

Пока на месте работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, застрявшим в пробке автомобилистам остается лишь ждать и загорать.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Длина затора уже превышает 3,5 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU