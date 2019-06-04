Зенит попал в ТОП-20 лучших клубов Европы по версии УЕФА

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-04T16:34:40+03:00

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«Зенит» не только чемпион, но и единственный российский клуб, вошедший в список 20 лучших команд Европы по версии УЕФА. Согласно новому клубному рейтингу, сине-бело-голубые оказались на 19-й строчке, опередив такие именитые коллективы как голландский «Аякс» и «Монако» из одноименного княжества.

- Позади петербуржцев в текущем рейтинге расположились ЦСКА - 32-е место, «Краснодар» (43), «Локомотив» (54), «Спартак» (89), «Динамо» (91), , «Ростов» (106), «Рубин» (120) и «Уфа» (121), - сообщает пресс-служба «Зенита».

Стоит сказать, что клубный рейтинг подсчитывается исходя из результатов команды в еврокубках за последние пять лет и влияет на посев команд при жеребьевке в том или ином турнире, проводимом под эгидой УЕФА.

Напомним, что после победы в чемпионате России, осенью петербуржцы стартуют в главном футбольном соревновании среди клубов в Европе - Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU