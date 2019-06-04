2019-06-04T17:16:55+03:00
Общество

Суд признал незаконным проект реконструкции Русского музея

Иск градозащитников, которые выступали против разрешения на работы, выданного КГИОП, неожиданно удовлетворили [видео]
Петр КИБЕР
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Суд удовлетворил иск противников реконструкции Русского музея.Суд удовлетворил иск противников реконструкции Русского музея.Фото: Александр ГЛУЗ
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Крайне неожиданное решение принял сегодня, 4 июня, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. По итогам заседания судья постановил удовлетворить иск искусствоведов и градозащитников, которые требовали признать незаконным план реконструкции Русского музея.

- Ранее иск к КГИОП был подан Михаилом Золотоносовым, Надеждой Пивоваровой и Ириной Шалиной, которые требовали признать незаконным согласования КГИОП проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Реконструкция внутренних дворов Михайловского дворца», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд признал незаконным проект реконструкции Русского музея.Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пока неизвестно, чем мотивировано решение суда, однако в ходе разбирательства, а одно из заседаний даже было выездным, чтобы на месте оценить возможный ущерб зданиям Русского музея, градозащитники отмечали, что уже идущая реконструкция разрушит целостность культурного объекта.

Теперь комитету по охране памятников (КГИОП) придется или оспаривать решение суда, или отменять свое собственное разрешение на работы.

Напомним, что зимой 2019 в Русском музее протекла ремонтируемая крыша и водой были повреждены два экспоната. Это лишь добавило дров в огонь споров о нынешней реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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