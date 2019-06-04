Петербургскую Александринку могут объединить с Псковским драмтеатром

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-04T17:44:26+03:00

Предварительные переговоры с главой Минкульта Владимиром Мединским по этому вопросу уже прошли

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В Петербурге вновь заговорили об объединении театров. При этом речь опять идет о знаменитой Александринке. Но на этот раз ее планируют «поженить» не с театром имени Волкова в Ярославле, что вызвало протесты в культурном сообществе, а с псковским театром драмы имени Пушкина. Последнему это поможет получить федеральный статус.

- Это было бы взлетом для нашей труппы и региона. Здесь очень много плюсов. Расширенное правление Псковского Союза театральных деятелей уже состоялось, все проголосовали «за», - приводит текст обращения худрука псковского театра Дмитрия Месхиева газета «Петербургский дневник».

Эти слова предназначались губернатору Псковской области Михаилк Ведерникову. Тот идею поддержал.

В свою очередь Месхиев поговорило с главой Министерства культуры России Владимиром Мединским и получил от него предварительное согласие. Не особо против объединения и в самой Александринке.

- Отношусь к этому ровно. Пусть они занимаются своим делом, очень хорошо, что у них такое желание есть. Пусть начальство решает, - заявил в интервью «ПД» худрук Александринского театра Валерий Фокин.

ИСТОЧНИК KP.RU