В Петербурге с 5 по 9 июня ограничат движение из-за Международного экономического форума

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-04T18:22:47+03:00

Как показывает практика, хуже всего автомобилистам придется в первый день

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Уже послезавтра, 6 июня, в городе на Неве стартует Петербургский международный экономический форум – большое деловое мероприятие, которое соберет на одной площадке бизнесменов, руководителей крупных компаний, политиков и глав государств. На ПМЭФ-2019 в конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», как и во все предыдущие годы, съедется множество гостей со всех концов света. А значит – снова не избежать заторов и пробок.

- Временные неудобства для водителей продлятся с 5 по 9 июня, - сообщают в пресс-службе управления ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти. – Из-за большого числа машин, направляющихся в «Экспофорум», осложнится проезд по Пулковскому и Петербургскому шоссе, Московскому и Витебскому проспектам.

Как показывает практика, хуже всего автомобилистам приходится в первый день, когда в Северной столице встречают гостей форума. В прошлом году, например, затор на внутренней стороне КАД растянулся почти на восемь километров – от Софийской улицы до Пулковского шоссе. Так что тщательнее планируйте маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU