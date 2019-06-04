2019-06-04T18:49:19+03:00
Общество

Новый участок Комендантского проспекта достроят к 1 сентября

Полностью обустроить дорогу в районе новостроек планируют в 2020 году
Евгения МОСКВИНА
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Участок Комендантского проспекта достроят к 1 сентября 2019 года. Фото: gov.spb.ruУчасток Комендантского проспекта достроят к 1 сентября 2019 года. Фото: gov.spb.ru
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В Приморском районе Петербурга уже к осени должна разрешиться проблема со строящимся участком Комендантского проспекта. Он ведет к району интенсивной жилой застройки, но проезда в новый квартал между Шуваловским проспектом и Глухарской улицей нет. Конечно, это создает неудобства для петербуржцев, которые уже несколько лет проживают в новостройках.

С незапланированной инспекцией на строящейся дороге побывал сегодня, 4 июня, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. На месте он осмотрел ход работ.

- Александр Беглов потребовал незамедлительно принять меры к скорейшему вводу этой дороги в строй, - отметили в пресс-службе Смольного.

Врио губернатора пообщался с генеральным подрядчиком, и тот дал обещание, что рабочее движение на участке длиной в километр запустят уже к 1 сентября 2019 года. Полностью же обустроить дорогу, а также сделать боковые карманы и въезды во дворы планируют в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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