Жажда приключений: В Петербурге моряк заплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы выехать за границу
Вот, что значит любить свою работу. 45-летний житель Пушкина заплатил более полумиллиона рублей, чтобы уплыть за границу.
Началось все с заявления бывшей супруги петербуржца к судебным приставам. Она пожаловалась, что муж не первый месяц забыл о дочери и алиментах. Сумма внушительная – около 500 тысяч рублей. Приставы быстро нашли его слабую точку. Пригрозили должнику и сказали, что лишат права выезда за границу. Тот мгновенно одумался.
- Помогла любовь мужчины к путешествиям, - рассказывают в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу. - Являясь по призванию моряком, мужчина не привык долго оставаться на одном месте.
В итоге мужчине ничего не оставалось, как выплатить всю сумму ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU