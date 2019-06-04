2019-06-04T18:51:52+03:00
Общество

Жажда приключений: В Петербурге моряк заплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы выехать за границу

Из-за санкций мужчина мог остаться без работы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Петербуржец задолжал дочери более 500 тысяч рублей.Петербуржец задолжал дочери более 500 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот, что значит любить свою работу. 45-летний житель Пушкина заплатил более полумиллиона рублей, чтобы уплыть за границу.

Началось все с заявления бывшей супруги петербуржца к судебным приставам. Она пожаловалась, что муж не первый месяц забыл о дочери и алиментах. Сумма внушительная – около 500 тысяч рублей. Приставы быстро нашли его слабую точку. Пригрозили должнику и сказали, что лишат права выезда за границу. Тот мгновенно одумался.

- Помогла любовь мужчины к путешествиям, - рассказывают в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу. - Являясь по призванию моряком, мужчина не привык долго оставаться на одном месте.

В итоге мужчине ничего не оставалось, как выплатить всю сумму ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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