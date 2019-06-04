2019-06-04T19:36:15+03:00
Общество

В Смольном назначили новых глав двух комитетов

Комитет по природопользованию возглавил Денис Беляев, Жилищный комитет – Виктор Борщев
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ранее Денис Беляев руководил НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Фото: Северо-Западное территориальное управление РосрыболовстваРанее Денис Беляев руководил НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Фото: Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства
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Еще два комитета сменили председателей. С завтрашнего дня, 5 июня, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности возглавит Денис Беляев. Он сменит на этом посту Владимира Григорьева, который уволился 27 мая.

Последний год Денис Беляев руководил НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга, до этого возглавлял Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства, а еще раньше работал в Смольном (в аппаратах вице-губернатора и администрации губернатора) и служил при полпреде президента в СЗФО (кем ранее работал Александр Беглов, прежде чем стать врио губернатора Петербурга).

Новый руководитель завтра появится и у Жилищного комитета. Место врио председателя комитета Василия Осипова займет Виктор Борщев – бывший заместитель и советник главы Центрального района Петербурга.

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4 февраля, после внезапного визита во Фрунзенский район, врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил его главу Валерия Сапожникова. Через неделю во время разбора полетов в Смольном своих постов лишились еще три главы районов: Центрального, Василеостровского и Красносельского. Причина – жалобы петербуржцев на плохую работу районных администрация, прежде всего, на уборку улиц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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