СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-04T20:03:05+03:00

Залило и прилегающую улицу. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера. Причина в гидравлических испытаниях сетей горячего водоснабжения, которые сегодня проводят как раз здесь.

Судя по сделанным очевидцами кадрам, вода залила стоянку со стороны Туристской улицы и часть самой улицы. К счастью, движение по ней не слишком-то оживленное, поэтому на проезде коммунальная авария практически не сказалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712884" frameborder="0"></iframe> На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Зато автомобилистам, попавших «под горячую руку», не повезло: в зоне разлива оказались, как минимум, две иномарки – «Мазда» и «Хюндай».

– Бесплатная мойка. Но платные вмятины…, – горько шутят водители. – Одно авто уже без лобового и с полным салоном воды.

Сети обслуживает ГУП «ТЭК СПб».

– Дефект на Савушкина выявлен в ходе проведения гидравлических испытаний от Приморской котельной, – сообщают на предприятии. – Температура теплоносителя составляет 40 градусов: для проверки труб давлением систему расхолаживают. По состоянию на 18:30 вытекание локализовано.

На соседних домах прорыв не сказался: подачу горячей воды в них ограничили еще до начала испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU