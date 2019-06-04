Вторые выходы «Василеостровской» и «Балтийской» скорректируют за 181 миллион рублей

СЕГОДНЯ 20:39 2019-06-04T20:39:56+03:00

На оба конкурса вызвался только один подрядчик

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Конкурсы на корректировку проектной документации по строительству вторых вестибюлей станций метро «Василеостровская» и «Балтийская» завершат только 13 июня, но победитель и суммы контрактов уже известны: судя по порталу госзакупок, обновить бумаги на оба объекта вызвался только один подрядчик - НИИ «Ленметрогипротранс».

Корректировка проектной документации по «Василеостровской» обойдется бюджету Петербурга в 91,3 миллиона рублей. На второй выход с «Балтийской» потратят еще 90 миллионов.

Предполагается, что еще один вестибюль станции «Василеостровская» появится на 11-й линии, между домами №34 и №40. Для «Балтийской» второй вестибюль организуют у Варшавского вокзала. Оба планируют построить в 2021-2025 годах.

Судя по конкурсной документации, подготовить бумаги нужно будет до конца сентября 2020 года. После этого можно будет приступить к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU