За час на трамвайную «выделенку» на улице Маршала Казакова выехало пять автомобилистов-нарушителей

СЕГОДНЯ 21:09 2019-06-04T21:09:51+03:00

Трамвайная линия на Маршала Казакова особенно оживленная, но водителям трамваи не помеха. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следить за участком и штрафовать ГИБДД обещает и дальше

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Утром 4 июня на улице Маршала Казакова тормозили и штрафовали автомобилистов, которые решили объехать пробку по трамвайной «выделенке». Совместную акцию «Горэлектротранс» и ГИБДД провели на участке от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова.

– Не желая стоять в огромной пробке от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова, автомобилисты на большой скорости выезжают на трамвайную линию – и создают помеху для движения трамваям и даже обгоняют их по встречным путям! – негодует помощник директора по безопасности движения трамвайного парка №8 Павел Каменский. – А ведь здесь рядом находится обязательная остановка «Школа», куда как раз по утрам приезжают дети.

Автомобилисты умудряются лавировать между трамвайными составами. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Трамвайная линия на Маршала Казакова особенно оживленная: здесь тебе и сочлененные составы, и интервал движения в три-четыре минуты, и сразу два маршрута – №56 и №60. Словом, для скоростных заездов место совсем не подходящее.

– Составили пять протоколов о нарушениях ПДД. И это только за час, – отмечают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Любителей быстрой езды оштрафовали на полторы тысячи каждого. И пока акция не заканчивается.

ИСТОЧНИК KP.RU