У ВИЧ-инфицированной мамы забрали новорожденного за попытку покормить его грудью

СЕГОДНЯ 21:40 2019-06-04T21:40:01+03:00

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У петербурженки отобрали сына уже на второй день после его рождения. Причина – в кормлении грудью: женщина попыталась накормить малыша, но при этом не проходила антиретровирусную терапию – терапию для ВИЧ-инфицированных.

Петербурженка узнала о страшном диагнозе год назад, в то время она с гражданским мужем планировали ребенка. В женской консультации, куда женщина обратилась лишь на 33 неделе, боясь осуждения врачей, она сдала анализы. ВИЧ подтвердился. Положительный результат показали и последующие два теста. Беременную направили в Центр-СПИД, но до него женщина почему-то так и не дошла, никаких препаратов не принимала. Отец ребенка проверился только после появления малыша, у него тоже нашли вирус.

– Я не думала, что болею, – признается мама. – Очень мало понимала про ВИЧ, слышала только, что он передается половым путем и в среде наркоманов. Это моя вина, что я не пошла в Центр-СПИД, но это просто мое обывательское неведение. О том, что нужно принимать лекарства, что малыш может заразиться и грудное молоко опасно, я не представляла, и никто мне этого не объяснял.

Сына изъяли, первый суд по лишению женщины родительских прав назначен на август. Мама и папа намерены бороться за ребенка. За помощью они обратились к детскому омбудсмену Светлане Агапитовой. На экстренном заседании уполномоченному показали документы из роддома, подписанные молодой мамой. В них ее предупреждают об уголовной ответственности за отказ от медпомощи, нужной для спасения малыша. На это женщина заявляет, что после родов была в невменяемом состоянии, потому и пыталась накормить сынишку.

Надеясь вернуть ребенка, мама уже встала на учет в Центр-СПИД, на днях ей назначат терапию. Она готова лечиться сама и лечить малыша, если выяснится, что вирус ему передался. Но узнать это можно будет лишь спустя четыре месяца, а пока мальчику проведут профилактику.

ИСТОЧНИК KP.RU