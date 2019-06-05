2019-06-05T09:03:50+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 5 июня: Жара продолжается

Синоптики обещают до 28 градусов тепла и без осадков
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге такая погода, что хоть каждый день иди на пляж.В Петербурге такая погода, что хоть каждый день иди на пляж.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Очередной по-настоящему летний день ждет жителей и гостей Северной столицы. В среду над городом будет светить яркое солнце, которое лишь изредка окажется скрытым за облаками. Под стать светилу окажется и температура, которая поднимется до 28 градусов тепла.

- 5 июня в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +26...+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Другими словами - самое время отправляться на пляж. Конечно, в середине рабочей недели из офиса сбежать не удастся, но и после работы можно хорошенечко понежиться на солнце, благо есть где. Накануне комитет по благоустройству опубликовал список из 20 пляжей, где петербуржцы смогут позагорать.

Это тем более актуально, что жаркая погода продержится как минимум до пятницы, когда синоптики обещают +31 градус выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Колпино угнали «Камаз» с прицепом стоимостью 6,5 миллионов рублей
В поселке Молодежное на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя
В Ленобласти из машины украли арбалет с оптическим прицелом за 57 тысяч рублей
У ВИЧ-инфицированной мамы забрали новорожденного за попытку покормить его грудью
За час на трамвайную «выделенку» на улице Маршала Казакова выехало пять автомобилистов-нарушителей
Вторые выходы «Василеостровской» и «Балтийской» скорректируют за 181 миллион рублей
На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды
В Смольном назначили новых глав двух комитетов
Стивен Сигал приехал в Петербург
Жажда приключений: В Петербурге моряк заплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы выехать за границу
Новый участок Комендантского проспекта достроят к 1 сентября
В Петербурге с 5 по 9 июня ограничат движение из-за Международного экономического форума
Петербургскую Александринку могут объединить с Псковским драмтеатром
В Новой Голландии открыли пляж с настоящим песком и шезлонгами
Суд признал незаконным проект реконструкции Русского музея