Погода в Санкт-Петербурге на 5 июня: Жара продолжается

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-05T09:03:50+03:00

В Петербурге такая погода, что хоть каждый день иди на пляж. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики обещают до 28 градусов тепла и без осадков

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Очередной по-настоящему летний день ждет жителей и гостей Северной столицы. В среду над городом будет светить яркое солнце, которое лишь изредка окажется скрытым за облаками. Под стать светилу окажется и температура, которая поднимется до 28 градусов тепла.

- 5 июня в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +26...+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Другими словами - самое время отправляться на пляж. Конечно, в середине рабочей недели из офиса сбежать не удастся, но и после работы можно хорошенечко понежиться на солнце, благо есть где. Накануне комитет по благоустройству опубликовал список из 20 пляжей, где петербуржцы смогут позагорать.

Это тем более актуально, что жаркая погода продержится как минимум до пятницы, когда синоптики обещают +31 градус выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU