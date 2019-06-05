2019-06-05T09:18:58+03:00
Происшествия

В Ленобласти из машины украли арбалет с оптическим прицелом за 57 тысяч рублей

Теперь новоявленного Робин Гуда ищут сотрудники полиции
Петр КИБЕР
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Примерно такой арбалет украли у владельца из автомобиля. Фото: barnettcrossbows.comПримерно такой арбалет украли у владельца из автомобиля. Фото: barnettcrossbows.com
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Колчан со стрелами и арбалет - список похищенного из автомобиля, больше подходящий описанию средневековых приключений Робин Гуда или Вильгельма Телля. Но нет, это происходит в наше время. В Приозерском районе Ленобласти неизвестный злодей обчистил машину местного жителя и украл стрелковое оружие. Плюс оптический прицел к нему.

- 04 июня в полицию Приозерского района поступило заявление о том, что неустановленный злоумышленник, тайно похитил арбалет "Barnett Crossbows DOA", кивер с 4 стрелами и оптический прицел, тем самым причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 57 300 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестно, зачем похитителям понадобился арбалет, ведь это довольно специфическое оружие, которое используют в основном спортсмены или охотники. Впрочем, предполагаемые злодеи уже установлены и полиции осталось лишь задержать их, если, конечно, новоявленные Робин Гуды не скроются от правосудия в местном Шервудском лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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