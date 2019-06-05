В Колпино угнали «Камаз» с прицепом стоимостью 6,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-05T10:03:18+03:00

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Если выдумаете, что угоняют только дорогие премиальные иномарки или массовые «бюджетники» (эти чаще всего идут сразу на запчасти), то ошибаетесь. Грузовики и спецтехника пользуются не меньшей популярностью злоумышленников. Ведь даже простой и привычный «Камаз» стоит несколько миллионов.

- 04 июня в полицию Колпинского района поступило заявление от гражданина 1960 года рождения, который сообщил о том, что неизвестные совершили хищение самосвала марки «Камаз» с прицепом. Общий ущерб составил 6527000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что вся похищенная техника находилась в лизинге и хозяевам еще предстояло расплатиться за нее. С другой стороны, в таких случаях обычно оформляется страховка на случай угона. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств кражи грузовика, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU