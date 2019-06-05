В Зеленогорске сгорел склад стройматериалов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-05T11:20:51+03:00

Крупный пожар в Курортном районе Петербурга тушат уже больше четырех часов

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Столбы черного дыма, поднимающиеся в ночное петербургское небо обеспокоили жителей Курортного района около половины четвертого утра 5 июня. Вызов на пульт дежурного противопожарной охраны поступил в 3:40.

- По адресу: Курортный район, город Зеленогорск, улица Красных Курсантов дом 16 загорелся склад строительных материалов, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Известно, что в ангаре хранились материалы для загородного строительства. Деревянные балки, доски и прочее вспыхнуло моментально. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Уже в 4:15 пожару был присвоен дополнительный номер вызова №1бис, а в 5:20 ранг повысили до второго уровня.

Лишь через два часа уровень пожара удалось понизить и локализовать пламя. В 8:04 ранг был снижен до первого. Больше четырех часов бойцы противопожарной охраны боролись с огнем, однако и сейчас на месте продолжаются работы.

Всего к тушению крупного пожара привлекались 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU