2019-06-05T11:52:15+03:00
Происшествия

В Невском районе при падении из окна погиб 10-летний школьник

А в Красногвардейском районе с высоты упала ученица 11 класса, но девушке повезло и она выжила
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге из окон выпали двое подростков.За сутки в Петербурге из окон выпали двое подростков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Санкт-Петербурга разбирается в двух похожих происшествиях с подростками, которые произошли в городе в один день. Сначала в правоохранительные органы поступило сообщение об выпавшей из окна 17-летней девушке, которая, по счастью выжила, а уже вечером стало известно о гибели 10-летнего мальчика.

- 4 июня около 14:45 из окна своей квартиры на Якорной улице по неустановленной причине выпала ученица 11-го класса. Девушка госпитализирована в тяжелом состоянии, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Известно, что семья пострадавшей благополучная, на учете в надзорных органах не состоит. Сейчас все обстоятельства ЧП выясняют полицейские.

Второй эпизод произошел поздно вечером. Около 23:30 жители одного из домов по Караваевской улице обнаружили под окнами тело ребенка. Прибывшие на место медики подтвердили, что 10 летний мальчик погиб при падении с высоты. По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, где жил с родителями. И этим делом также занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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