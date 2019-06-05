Медведей нечем кормить: Центр помощи животным «Велес» подал сигнал СОС

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-05T12:10:44+03:00

У 16 косолапых, которым ежедневно требуется по два ведра фруктов и овощей, закончились яблоки, груши и морковка

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Центр помощи диким животным «Велес» вновь обращается к петербуржцам за помощью. У питомцев, которых в приюте ой как много, закончилась еда. Но не у всех, а пока только у косолапых. 16 медведей живут впроголодь без фруктов и овощей.

- СОС! В «Велесе» очень нужны яблоки, груши и морковь. Они совсем закончились! - сообщают сотрудники Центра в соцсетях.

Пока хуже всего приходится медведям, которым ежедневно требуется по два ведра фруктов, а яблок и груш, которыми и кормят косолапых, в «Велесе» нет. Проблема и с обычной морковкой, которая идет в пищу практически всем местным обитателям, а не только мишкам.

- Она крайне нужна (и мытая и не мытая) - десятки килограммов моркови идут каждый день на питание большинства питомцев Центра, просят о помощи в «Велесе».

В центре призывают всех неравнодушных петербуржцев и жителей Ленобласти помочь кто чем может. Либо деньгами на закупку продуктов, либо сразу фруктами и овощами. Какая нужна помощь, можно узнать на странице Центра «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU