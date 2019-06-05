У Октябрьской набережной из Невы выловили голого утопленника

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-05T12:33:30+03:00

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Тело погибшего человека в водах Невы утром 5 июня заметили петербуржцы, проходившие по Октябрьской набережной. Сначала люде не поняли, действительно это тело или же манекен, но все же вызывали спасателей и полицию.

- На Октябрьской набережной у дома номер 16 плывет что-то похожее на труп. Тело относит в сторону железнодорожного моста, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС достали труп из воды и подтвердили, что это не манекен, а действительно погибший человек. Теперь выяснять личность погибшего мужчины предстоит выяснять сотрудникам полиции. Если отпечатки человека не найдутся в базе данных дактелоскопии, то это будет непросто, ведь мужчина был абсолютно голым и никаких документов при нем не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU