2019-06-05T13:25:45+03:00
Общество

В Петербурге открыли бордель с секс-куклами

Это второй после московского полностью легальный дом терпимости
Петр КИБЕР
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В Петербурге открылся бордель с секс-куклами. Все законно.В Петербурге открылся бордель с секс-куклами. Все законно.Фото: Евгения КОРОБКОВА
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Проституция в России, как известно, незаконна. Поэтому открыть дом терпимости, или попросту бордель, как в дореволюционное время, просто так не получится. Но только если секс-услуги оказывают живые люди. А если приятно провести время предлагается провести с куклами, то никаких нарушений закона не будет.

- Год назад мы открылись в Москве, а Петербург был назван вторым приоритетным направлением развития. Мы хотим внести разнообразие в сексуальную жизнь петербуржцев. У нас не бордель, досуговый центр, - заявили на презентации заведения его основатели.

Здесь, как и в классическом ломе терпимости, можно будет взять «даму сердца» напрокат на час или больше. Пообщаться с латексным секс-роботом обойдется в пределах 4-5 тысяч рублей за 60 минут. Пока в заведении представлены 10 женских моделей. Все они разработаны в России, но изготовлены за рубежом.

Отметим, что в других странах. таких как Япония, Испания, Германия и других подобные бордели работают уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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