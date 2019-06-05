На Московском шоссе микроавтобус протаранил рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-05T13:51:47+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем 5 июня на перекрестке Московского шоссе и Дизельного проезда. Около 12:30 здесь столкнулись микроавтобус форд и рейсовый автобус ЛИАЗ. Последний от удара вылетел на тротуар.

- Микроавтобус поворачивал на Дизельный проезд налево, ЛИАЗ ехал прямо. Автобус пытался отвернуть, но зацепил «Форд» и вылетел за остановку, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

От удара у микроавтобуса снесло переднюю часть слева, а пассажир, который по всей видимости не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел на дорогу. По словам очевидцев ДТП, он пострадал, но остался жив.

Через несколько минут к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД и машина скорой реанимационной помощи. Медики помогли и пассажирам автобуса, которые получили травмы при столкновении. Разбирательством причин ДТП займутся в дородной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU