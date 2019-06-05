В Петербурге разыскивают убийцу младенца, чей труп нашли парке Политехнического университета

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-05T15:27:25+03:00

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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет убийцу новорожденного мальчика, чье тело было найдено в конце мая в парке Политехнического университета на Гжатской улице. То, что младенец умер не своей смертью, стало известно после результатов экспертизы.

- Из материалов уголовного дела следует, что 27 мая 2019 года было обнаружено тело новорожденного мальчика, упакованное в полимерные пакеты. Смерть ребенка наступила от асфиксии в результате удушения руками, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

После того, как стало известно о криминальной причине гибели ребенка, петербургское управление СК завело уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В настоящее время причастные к преступлению лица не установлены. В первую очередь следователи ищут сведения о женщинах, в том числе ведущих антисоциальный образ жизни, страдающих алкоголизмом и наркоманией, которые весной 2019 года находились в состоянии беременности. Расследование убийства продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU