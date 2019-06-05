2019-06-05T17:52:20+03:00
Дом. Семья

Жители Приморского района испугались пчел, которые облюбовали детскую площадку на Арцеуловской аллее

Рой насекомых, поселившихся на уличном фонаре, вызвал приступ фобии у некоторых петербуржцев
Петр КИБЕР
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В Приморском районе на детской площадке поселился рой пчел. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Приморском районе на детской площадке поселился рой пчел. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В Петербурге окончательно наступило лето. Об этом можно судить по большому числу насекомых, проснувшихся после зимней спячки или новых, только что вылупившихся. И все эти жучки-паучки весело жужжат над ухом петербуржцев. Но не все рады такому природному разнообразию. так, жители Приморского района испугались роя пчел, облюбовавшего одну из детских площадок.

- Рой пчел поселился на фонарях у детской площадки на Арцеуловской аллее во дворе дома 23 корпус 1, - сообщают местные жители в соцсетях.

Судя по тому, что новость моментально набрала больше 70 комментариев, летающих полосатых насекомых опасаются многие горожане. Кто-то боится, что пчелы могут покусать детей, а другие и сами не хотят встречаться с пчелками. Впрочем, некоторые шутники оптимисты предложили дождаться меда.

И хоть специалисты утверждают что пчелы не опасны и просто так не нападают, такое соседство жителей Арцеуловской аллеи не устраивает. Но и что делать с насекомыми, они тоже не знают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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