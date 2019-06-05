С 6 по 8 июня движение грузовиков по федеральным трассам в Ленобласти могут остановить из-за жары
Жара, которая пришла в Петербург и Ленобласть, принесла неудобства не только метеозависимым людям, но и возможные проблемы водителям грузовых автомобилей. В том случае, если температура превысит 30 градусов, как обещают синоптики, движение большегрузов по федеральным трассам могут ограничить.
- В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации вводятся временные ограничения движения транспортных средств, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Согласно документам, в летний период движение тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры свыше 32 градусов разрешено только с 22:00 до 10:00. Другими словами, тяжелые грузовики в жару могут ездить только по ночам.
При этом пик температуры придется на 6-8 июня. В это же время в Северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум, в дни которого также действует режим ограничений для грузовиков, поэтому ближайшие три дня станут довольно напряженными для водителей Северо-Запада России.
ИСТОЧНИК KP.RU