2019-06-05T16:39:13+03:00
Авто

С 6 по 8 июня движение грузовиков по федеральным трассам в Ленобласти могут остановить из-за жары

С предупреждением водителям большегрузов выступили в УПРДОР «Северо-Запад»
Петр КИБЕР
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Если жара не спадет, то большегрузам могут запретить дневные передвижения по федеральным трассам в Ленобласти.Если жара не спадет, то большегрузам могут запретить дневные передвижения по федеральным трассам в Ленобласти.Фото: Виктор Буздин
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Жара, которая пришла в Петербург и Ленобласть, принесла неудобства не только метеозависимым людям, но и возможные проблемы водителям грузовых автомобилей. В том случае, если температура превысит 30 градусов, как обещают синоптики, движение большегрузов по федеральным трассам могут ограничить.

- В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации вводятся временные ограничения движения транспортных средств, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Согласно документам, в летний период движение тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры свыше 32 градусов разрешено только с 22:00 до 10:00. Другими словами, тяжелые грузовики в жару могут ездить только по ночам.

При этом пик температуры придется на 6-8 июня. В это же время в Северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум, в дни которого также действует режим ограничений для грузовиков, поэтому ближайшие три дня станут довольно напряженными для водителей Северо-Запада России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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