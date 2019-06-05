Машина времени: В Петербурге стартовали экскурсии на ретроавтобусе

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-05T17:03:01+03:00

Ощутить себя как в Ленинграде можно проехав на экскурсионном ретроавтобусе. Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»

У жителей и гостей Северной столицы есть возможность прокатиться по городу на старом «Львовском» и окунуться в атмосферу 70-80-х

Изменить размер текста: A A

На время вернуться в прошлый век, ощутить своим телом простенькие, но удобные сиденья «туристического» ЛАЗа, прокатиться по Петербургу на автобусе , катавшего людей еще по Ленинграду - такая возможность есть у каждого, кто купит билет на экскурсию на ретроавтобусе.

- Сегодня большой интерес к ретротехнике, ведь для многих Петербург в душе так и остался Ленинградом, - рассказал в интервью газете «Петербургский дневник» гендиректор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.

Пока в проекте «Ленинградский автобус» участвует только одна машина - «Львовский» ЛАЗ-699Р 1983 года выпуска. Раньше на нем учили учеников одной из автошкол города, но теперь машина отреставрирована и радует петербуржцев и гостей города. Со временем на линии появятся и другие автобусы из ретроколлекции перевозчика.

Маршрут такой: от Казанского собора по Невскому проспекту через площадь Восстания, до Смольного собора, по Смольной набережной до Летнего сада, мимо крейсера «Аврора», Петропавловской крепости, Ленинградского зоопарка на стрелку Васильевского острова, через Дворцовый мост до Медного всадника, Исаакиевского собора и Адмиралтейства, где заканчивается на Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU