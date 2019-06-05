МЧС передало аномальную жару в Петербурге с 5 по 9 июня 2019 года

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-05T18:01:28+03:00

Погода на 5-9 июня 2019 года в Санкт-Петербурге: аномальная жара. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Участников Международного экономического форума 2019, который проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 9 июня, Северная столица встретит изнуряющей жарой. Погода в Санкт-Петербурге с 5 по 9 июня 2019 года будет по-настоящему летней. Температура днем превысит +25 градусов, дождей не прогнозируется. Об аномальной жаре в Санкт-Петербурге горожан и гостей города предупредили даже спасатели. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу просит быть всех предельно внимательными к своему здоровью в эти дни.

- Санкт-Петербурге и большинстве районов Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7 и более градусов, - сообщили "КП" - Петербург" в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Среднесуточная температура воздуха с 5 по 9 июня составит 20-23 градуса.

Спасатели напоминают, что в жару следует поддерживать дома прохладную температуру, обильно пить воду и стараться не находиться долго на улице в пекло.

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ИСТОЧНИК KP.RU