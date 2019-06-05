2019-06-05T18:33:41+03:00
Общество

Участников ПМЭФ привезут в Пулково более 260 судов деловой авиации

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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ПМЭФ пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня.ПМЭФ пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский международный экономический форум официально стартует завтра, но пробки в городе - уже тема номер один. Заторы образовались не только на городских дорогах, но и в воздухе.

Днем 5 июня в небе над Пулково выстроились очередь из самолетов, на которых в Северную столицу прилетают участники масштабного события. Как рассказали в пресс-службе Пулково, за время форума петербургский аэропорт примет более 260 бортов.

- На территории аэровокзала работают пункты аккредитации для участников ПМЭФ, между пассажирским терминалом Пулково и «Экспофорумом» регулярно курсируют шаттлы, - сообщили в пресс-службе. - Гости ПМЭФ, вылетающие из Петербурга внутренними и зарубежными рейсами, могут пройти регистрацию прямо на площадке форума.

В Пулково перенесли остановку общественного транспорта.

В Пулково перенесли остановку общественного транспорта.

Есть нововведения и для обычных граждан. 3 по 9 июня остановку общественного транспорта перенесли в парковочную зону P10. Она находится справа от выхода из зала прибытия.

На время форума все службы Пулково перевели в усиленный режим работы. Весь транспорт, въезжающий на территорию аэропорта, досматривается. Поэтому путешественникам, наметившим вылет из Пулково в ближайшие дни, лучше приехать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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