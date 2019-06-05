Многомиллионную аферу с недвижимостью раскрыли в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-05T18:26:36+03:00

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В ночь с 4 на 5 июня полиция задержала в Петербурге организатора мошеннической группы. До него сотрудники уголовного розыска «взяли» и троих подельников в возрасте от 27 до 37 лет. По версии следствия, в конце марта 2018 года группа брала в аренду нежилые помещения в самом центре города, на Невском проспекте, заранее зная, что их владельцы находятся за рубежом. И пользовалась их персональными данными.

- Злоумышленники подготовили пакет поддельных документов, которые предоставили в управляющую компанию для получения кредита под залог данной недвижимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Таким образом мошенники «заработали» 100 миллионов рублей – именно столько составил ущерб от незаконной деятельности. Во время обысков у подозреваемых нашли телефоны и печати фирм, которые они использовали для аферы.

В Следственном отделе по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Самого организатора и одного из соучастников задержали. Остальным мошенникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU