2019-06-05T18:57:59+03:00
Общество

Петербуржцев попросили не купаться в фонтанах

Такое развлечение может быть опасным для жизни
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Вода грязная, а оборудование легко ломается.Вода грязная, а оборудование легко ломается.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Петербург пришла аномальная жара. В ближайшие дни столбик термометра подскочит до +30 градусов. Предчувствуя реакцию горожан на такой подарок, «Водоканал Санкт-Петербурга» напомнил, что городские фонтаны – не место для купания. И на это есть несколько причин. Главные – травмы и поломка дорогостоящего оборудования.

- Неполадки, которые возникают из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор – останавливается работа насоса, - объясняют в пресс-службе компании. - Кроме того, купание в фонтанах негигиенично. Воду из фонтанов пьют городские птицы и бродячие животные, в нее попадает дождевая вода и пыль.

Эти слова подтверждает Роспотребнадзор. Ведомство предупреждает, что вода в фонтане не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов. К тому же, из-за высокой температуры воздуха в ней размножаются различные микроорганизмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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