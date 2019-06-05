Хоккеист сборной России Дмитрий Кагарлицкий перешел из «Динамо» в «СКА»

СЕГОДНЯ 20:15 2019-06-05T20:15:59+03:00

Спортсмен подписал контракт с петербуржской командой на три года

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В петербургской хоккейной команде новый игрок. «СКА» подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким. Как уточнили представители клуба, соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22.

Спортсмен родился в Череповце. Через два месяца, 1 августа, он отметит юбилей – 30 лет. Прошлый год Кагарлицкий провел в форме московского «Динамо». До этого выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», донецкий «Донбасс», череповецкую «Северсталь».

- В составе юниорской сборной России стал чемпионом мира 2007 года, - рассказывают в клубе о заслугах игрока. - В прошлом сезоне Кагарлицкий провел 72 матча в КХЛ и набрал 68 (26+42) очков. Всего на счету форварда 443 встречи в КХЛ, в которых на его счету 322 (120+202) очка.

ИСТОЧНИК KP.RU